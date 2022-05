Il post Petrocelli di M5s è sul filo della provocazione: ecco Ferrara l'antiamerikano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il papabile sostituto del presidente della Commissione Esteri del Senato ce l'ha con la Nato e vuole dare a Putin sia Donbass che Crimea. Altro che discontinuità Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Il papabile sostituto del presidenteCommissione Esteri del Senato ce l'ha con la Nato e vuole dare a Putin sia Donbass che Crimea. Altro che discontinuità

