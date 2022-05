Il Covid arretra sotto la soglia dei 40mila casi. Draghi: «Via le restrizioni ma la pandemia non è finita» (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 39.317 i nuovi casi di Covid (42.249 ieri) e 130 i morti (115 ieri). Sono 164.976 i morti e 16.954.784 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 1.018.683 (-22.513) mentre i guariti toccano la soglia di 15.771.125 (+61.866). Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 268.654 tamponi con un tasso di positività al 14,6%. I ricoverati con sintomi sono 8.158, 254 in meno da ieri. Sono 334 le terapie intensive occupate, quattro in meno da ieri. Covid, Draghi: «L’Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax» «L’Italia ha già contribuito alla risposta multilaterale alla pandemia con 445 milioni di euro e si è già impegnata a donare 69,7 milioni di dosi tramite Covax. Oggi posso annunciare che l’Italia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 39.317 i nuovidi(42.249 ieri) e 130 i morti (115 ieri). Sono 164.976 i morti e 16.954.784 le persone che hanno contratto il virus da inizio. Gli attuali positivi sono 1.018.683 (-22.513) mentre i guariti toccano ladi 15.771.125 (+61.866). Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 268.654 tamponi con un tasso di positività al 14,6%. I ricoverati con sintomi sono 8.158, 254 in meno da ieri. Sono 334 le terapie intensive occupate, quattro in meno da ieri.: «L’Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax» «L’Italia ha già contribuito alla risposta multilaterale allacon 445 milioni di euro e si è già impegnata a donare 69,7 milioni di dosi tramite Covax. Oggi posso annunciare che l’Italia ...

