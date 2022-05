Giro d’Italia 2022: l’analisi dettagliata del percorso (Di giovedì 12 maggio 2022) Il primo Grande Giro della stagione, come da tradizione, è il Giro d’Italia. La celebre Corsa Rosa, arrivata alla 105ª edizione, nel 2022 proporrà un totale di 3446 km suddivisi in 21 tappe di cui 19 in linea e 2 brevi cronometro (2ª e 21ª tappa). Come al solito, la difficoltà delle tappe è data dalle stelle. Per quanto riguarda questa edizione ci saranno: 3 tappe a 5 stelle, 6 tappe a 4 stelle, 4 tappe a 3 stelle (tra cui le due cronometro), 5 tappe a 2 stelle e 3 tappe ad una stella. Gli arrivi in salita saranno 6 (1ª, 4ª, 9ª, 15ª, 19ª e 20ª tappa) e i metri di dislivello totale ben 54.730, secondo divario dal 2000 ad oggi dopo il 2020. Mentre i metri di dislivello della 3ª settimana, quella di solito decisiva ai fini della classifica generale sono 22.980, quarto divario dal 2000 ad oggi, dopo il 2012, 2017 e ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Il primo Grandedella stagione, come da tradizione, è il. La celebre Corsa Rosa, arrivata alla 105ª edizione, nelproporrà un totale di 3446 km suddivisi in 21 tappe di cui 19 in linea e 2 brevi cronometro (2ª e 21ª tappa). Come al solito, la difficoltà delle tappe è data dalle stelle. Per quanto riguarda questa edizione ci saranno: 3 tappe a 5 stelle, 6 tappe a 4 stelle, 4 tappe a 3 stelle (tra cui le due cronometro), 5 tappe a 2 stelle e 3 tappe ad una stella. Gli arrivi in salita saranno 6 (1ª, 4ª, 9ª, 15ª, 19ª e 20ª tappa) e i metri di dislivello totale ben 54.730, secondo divario dal 2000 ad oggi dopo il 2020. Mentre i metri di dislivello della 3ª settimana, quella di solito decisiva ai fini della classifica generale sono 22.980, quarto divario dal 2000 ad oggi, dopo il 2012, 2017 e ...

