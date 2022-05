Gas, le stime della Commissione europea: «I prezzi resteranno elevati fino al 2025» (Di giovedì 12 maggio 2022) I prezzi del gas resteranno su livelli elevati fino al 2024-2025. A stimarlo è la Commissione europea. Nella bozza del piano energetico RePowerEu si legge che i prezzi del gas potrebbero attestarsi attorno ai 100 euro per Megawattora fino alla fine del 2022, per poi scendere leggermente a circa 75 euro nell’estate del 2023 e a 50 euro nel 2025, dopo essere stati storicamente inferiori ai 30 euro. Il piano RePowerEu sarà presentato mercoledì 18 maggio. Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell’Economia e del Clima tedesco, Robert Habeck: «Non portiamo il piano di emergenza sul gas al livello di allarme, ma la situazione può peggiorare e manteniamo alta l’attenzione», ha detto. Con le contro-sanzioni di Mosca ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Idel gassu livellial 2024-. A stimarlo è la. Nella bozza del piano energetico RePowerEu si legge che idel gas potrebbero attestarsi attorno ai 100 euro per Megawattoraalla fine del 2022, per poi scendere leggermente a circa 75 euro nell’estate del 2023 e a 50 euro nel, dopo essere stati storicamente inferiori ai 30 euro. Il piano RePowerEu sarà presentato mercoledì 18 maggio. Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell’Economia e del Clima tedesco, Robert Habeck: «Non portiamo il piano di emergenza sul gas al livello di allarme, ma la situazione può peggiorare e manteniamo alta l’attenzione», ha detto. Con le contro-sanzioni di Mosca ...

