Gabriel Garko fa una rivelazione sulla sua omosessualità e punge Manuela Arcuri: “Non si è ancora liberata” (Di giovedì 12 maggio 2022) Per 30 anni Gabriel Garko è stato il re delle fiction italiane, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ferzan Özpetek, Franco Zeffirelli e Tinto Brass, ma tutto questo successo ha avuto un prezzo altissimo. Per decenni l’attore ha dovuto recitare una parte anche nella sua vita privata e proprio di questo ha parlato in una bella intervista rilasciata ad Oggi. Gabriel ha spiegato di aver sempre saputo di essere gay. “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo… Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati. Questa vita mi aveva spinto 17 anni fa a comprare una ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) Per 30 anniè stato il re delle fiction italiane, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ferzan Özpetek, Franco Zeffirelli e Tinto Brass, ma tutto questo successo ha avuto un prezzo altissimo. Per decenni l’attore ha dovuto recitare una parte anche nella sua vita privata e proprio di questo ha parlato in una bella intervista rilasciata ad Oggi.ha spiegato di aver sempre saputo di essere gay. “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo… Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati. Questa vita mi aveva spinto 17 anni fa a comprare una ...

