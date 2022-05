(Di giovedì 12 maggio 2022) Sempre di più l’hôtellerie a cinque stelle si sta spingendo a creare dei contesti di accoglienza, servizio e ospitalità che non si limitino solo a design di ricerca e spazi di rappresentanza. Se fino a dieci anni fa il vero lusso era costituito dalle grandi catene internazionali – capaci di offrire standard costanti di cure a 360gradi – negli ultimi tempi il boom di piccoli e medi boutique hotel ha cambiato le abitudini di tanti viaggiatori high spenders. Si cercano strutture più piccole, più raccolte, magari anche con meno servizi di conciergerie o di intrattenimenti (ex Spa e Beauty) pur di avere camere più spaziose e lo stesso rapporto (se non più alto) di hostess rapportati ai clienti. Finalmente, nell’ottica di offrire anche nei progetti più ridotti un’elevata qualità su tutta la scala di servizi offerti, la ristorazione d’autore sta piano piano ritagliandosi uno spazio ...

smendzianka : RT @StefanoRocca9: Morto Paul Ginsborg, aveva 76 anni. Nato a Londra il 18 luglio del 1945. Dal 1992 insegnava storia dell'Europa contempo… - StefanoRocca9 : Morto Paul Ginsborg, aveva 76 anni. Nato a Londra il 18 luglio del 1945. Dal 1992 insegnava storia dell'Europa con… - RaffyM48 : Era uno degli ideatori dei GIRONTONDI quando c'era il governo Berlusconi,in nome della difesa dei principi di DEM… - wireditalia : #WNF22 @willie_peyote – all'anagrafe Guglielmo Bruno – è considerato una delle figure più interessanti e innovative… - messveneto : Firenze, addio a Paul Ginsborg: storico dell’Italia e leader dei “girotondi”: Professore negli anni Ottanta nelle U… -

Proseguono le iniziative dei Cobas die Prato contro lo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari nelle fabbriche tessili del ... sono stati allestiti "picchetti inin tre ...... 'È il grande ritorno di uno dei padri della sculturanon soltanto italiana, ma ... di Dominique Fuchs, curatore collezioni e arredi del Museo Stibbert di, e di Samuele Caciagli, ... Firenze contemporanea Dal 9 maggio, i 140 anni della Tribuna della Galleria dell’Accademia di Firenze vengono celebrati dal museo con ’David 140’, un programma di eventi dedicato al David di Michelangelo (e non solo) per r ...Martedì 10 maggio 2022, alle ore 18.00, la libreria Libraccio di Firenze (Via de' Cerretani 16R) ospita l'incontro con Alessandro Raveggi per la presentazione del suo nuovo libro "In Messico con Bolañ ...