F1, la Ferrari effettuerà domani a Monza il secondo filming-day: una strategia chiara (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ previsto nella giornata di domani il secondo filming-day in casa Ferrari sul tracciato di Monza. Una scadenza non certo casuale e facente parte di una strategia. Come è noto, la Rossa a Barcellona introdurrà un pacchetto tecnico nuovo per cercare di migliorare la prestazione della F1-75. Ecco che l’appuntamento dei giri per sponsor ecc. può essere un’occasione. Sul tracciato brianzolo verranno realizzate immagini a scopo promozionale per la scuderia, ma vi sarà anche modo di verificare eventualmente la monoposto con alcuni componenti che faranno il loro esordio in terra catalana, al fine di sondarne l’affidabilità. Si parla, in questo senso, di diverse configurazioni aerodinamiche da testare per avere ulteriori informazioni legate alla pista. Mattia Binotto ha ripetuto più volte ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ previsto nella giornata diil-day in casasul tracciato di. Una scadenza non certo casuale e facente parte di una. Come è noto, la Rossa a Barcellona introdurrà un pacchetto tecnico nuovo per cercare di migliorare la prestazione della F1-75. Ecco che l’appuntamento dei giri per sponsor ecc. può essere un’occasione. Sul tracciato brianzolo verranno realizzate immagini a scopo promozionale per la scuderia, ma vi sarà anche modo di verificare eventualmente la monoposto con alcuni componenti che faranno il loro esordio in terra catalana, al fine di sondarne l’affidabilità. Si parla, in questo senso, di diverse configurazioni aerodinamiche da testare per avere ulteriori informazioni legate alla pista. Mattia Binotto ha ripetuto più volte ...

