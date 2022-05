"Entreremo nella Nato": c'è la data dello schiaffo a Putin (Di giovedì 12 maggio 2022) Il governo finlandese ha detto sì ad una possibile adesione della Finlandia alla Nato. La decisione definitiva verrà annunciata domenica Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il governo finlandese ha detto sì ad una possibile adesione della Finlandia alla. La decisione definitiva verrà annunciata domenica

Advertising

KungFuTolin : RT @Iuvsneedy: DA DOMANI ENTREREMO NELLA 1989 TV ERA COME STIAMO - Simona45104788 : @repubblica Questo è il modo in cui gli #antifascisti, quelli #buonih, chiedono la #pace ed il #dialogo. Ricordiamo… - su_sartadori : RT @su_sartadori: ??THREAD ARCHEOLOGICO SARDEGNA?? Escluderò il Pleistocene e il Mesolitico, in quanto troppo complessi e ancora non totalmen… - DeinOrsi : Visto che tra pochissimo entreremo nella Minisode 2 era, stamattina urgeva un ascolto per celebrare la fine della F… - jsbef7cc : @armyeurofan ooooh quelli che sono passati da essere terzi a neanche in top10 nella mia top40, sinceramente sto ini… -