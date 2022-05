Cos’è il fantacalcio, come funziona e come si sta evolvendo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il fantacalcio è un popolare e ormai potremmo dire storico gioco, un “fantasport” dove si creano e fanno crescere delle squadre virtuali nelle quali giocano campioni che vengono scelti in base alle loro prestazioni passate e sulla base di quelle future. Più i giocatori della propria squadra faranno bene nelle partite reali, più aumenteranno i risultati della propria formazione nel torneo. In Italia questo gioco è un fenomeno di massa e come capita in questi casi ha saputo evolversi e cambiare nel corso del tempo, adattandosi a gusti, esigenze e tecnologie. Wesorare, la prima community italiana dedicata a Sorare, il fantacalcio del futuro Sorare è riuscito a fare una cosa per nulla scontata, rinnovare profondamente il gioco del fantacalcio, dando ai suoi tanti appassionati nuovi approcci e stimoli. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilè un popolare e ormai potremmo dire storico gioco, un “fantasport” dove si creano e fanno crescere delle squadre virtuali nelle quali giocano campioni che vengono scelti in base alle loro prestazioni passate e sulla base di quelle future. Più i giocatori della propria squadra faranno bene nelle partite reali, più aumenteranno i risultati della propria formazione nel torneo. In Italia questo gioco è un fenomeno di massa ecapita in questi casi ha saputo evolversi e cambiare nel corso del tempo, adattandosi a gusti, esigenze e tecnologie. Wesorare, la prima community italiana dedicata a Sorare, ildel futuro Sorare è riuscito a fare una cosa per nulla scontata, rinnovare profondamente il gioco del, dando ai suoi tanti appassionati nuovi approcci e stimoli. La ...

