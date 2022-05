Corno rosso in dono: il rito che attiva la fortuna (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Corno rosso è uno dei “portafortuna” più conosciuti e, al di là delle credenze, il suo significato è davvero particolare Tutti noi siamo cresciuti influenzati da alcuni oggetti, che si fosse circondati o meno da persone scaramantiche. Le credenze sono radicate nella nostra società più di quanto si pensi. Spesso essere scaramantici aiuta a mistificare la paura, alleviare lo stress. E si sa che tutto ciò che può aiutare a stare bene con sé stessi è lecito. Un simbolo portafortuna per eccellenza? Il Corno rosso, vediamo il suo significato… – curiosauro.itIl “curniciello” è un amuleto tradizionale “Curniciello” non è nient’altro che il nome del Corno o cornetto rosso in lingua napoletana. Si tratta di un amuleto che ricorda nella forma un peperoncino ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilè uno dei “porta” più conosciuti e, al di là delle credenze, il suo significato è davvero particolare Tutti noi siamo cresciuti influenzati da alcuni oggetti, che si fosse circondati o meno da persone scaramantiche. Le credenze sono radicate nella nostra società più di quanto si pensi. Spesso essere scaramantici aiuta a mistificare la paura, alleviare lo stress. E si sa che tutto ciò che può aiutare a stare bene con sé stessi è lecito. Un simbolo portaper eccellenza? Il, vediamo il suo significato… – curiosauro.itIl “curniciello” è un amuleto tradizionale “Curniciello” non è nient’altro che il nome delo cornettoin lingua napoletana. Si tratta di un amuleto che ricorda nella forma un peperoncino ...

