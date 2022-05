Coppia nera adotta 3 bambini bianchi e condivide l’avventura: “Le famiglie non devono essere uguali” (Di giovedì 12 maggio 2022) Sadie e Jarvis Sampson hanno tentato per anni di concepire un figlio in modo naturale. Hanno tentato di tutto, finché si sono rassegnati e hanno iniziato a pensare che sarebbero stati solo zio e zia. Ma poi hanno ricevuto un messaggio che ha cambiato la loro vita da un giorno all’altro. I due tentavano di avere un figlio da quando si sono sposati, nel gennaio 2018. Non riuscendoci in modo naturale hanno tentato di tutto. “Test di ovulazione, vitamine prenatali, app per monitorare il ciclo, rilevatori di fertilità,” ha raccontato la mamma di Houston a Love What Matters. “Abbiamo perfino tentato con consigli da parte di amici, famiglia e sconosciuti, ma non ha funzionato. Abbiamo tentato, pregato e aspettato per 14 mesi. Mese dopo mese. Test di gravidanza negativo dopo test di gravidanza negativo. Sembrava che avremmo avuto bisogno di aiuto per concepire. Ne abbiamo anche ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 12 maggio 2022) Sadie e Jarvis Sampson hanno tentato per anni di concepire un figlio in modo naturale. Hanno tentato di tutto, finché si sono rassegnati e hanno iniziato a pensare che sarebbero stati solo zio e zia. Ma poi hanno ricevuto un messaggio che ha cambiato la loro vita da un giorno all’altro. I due tentavano di avere un figlio da quando si sono sposati, nel gennaio 2018. Non riuscendoci in modo naturale hanno tentato di tutto. “Test di ovulazione, vitamine prenatali, app per monitorare il ciclo, rilevatori di fertilità,” ha raccontato la mamma di Houston a Love What Matters. “Abbiamo perfino tentato con consigli da parte di amici, famiglia e sconosciuti, ma non ha funzionato. Abbiamo tentato, pregato e aspettato per 14 mesi. Mese dopo mese. Test di gravidanza negativo dopo test di gravidanza negativo. Sembrava che avremmo avuto bisogno di aiuto per concepire. Ne abbiamo anche ...

