Concorso Asia Napoli | 350 operatori ecologici | bando a giugno

In arrivo a giugno il bando del nuovo Concorso Asia Napoli per assumere 350 operatori ecologici con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo le prime anticipazioni, la selezione sarà aperta a tutti i candidati in possesso di diploma di maturità, e probabilmente sarà gestita dal Formez. Ad annunciare l'arrivo della procedura concorsuale l'assessore comunale all'Ambiente di Napoli, Paolo Mancuso, durante presentazione dei nuovi mezzi elettrici di Asia: "Il Concorso riguarderà 350 posti immediatamente – ha spiegato – e 700 nei tre anni. Ciò significa che a settembre probabilmente entreranno in Asia 350 unità di personale aggiuntivo e personale giovani. Questo avrà un impatto importantissimo sul

