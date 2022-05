Combattiamo il caldo con l’abito maxi!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022)maxi è il nostro alleato perfetto contro il! Sportivo o elegante, dona a tutti i fisici e ci fa sentire super chic, oltre che comode! Un trend che non conosce tramonto: ci affascina da sempre e tutte noi ne abbiamo almeno uno nell’armadio. Abito Maxi, le novità 2022 Abbiamo già visto come una delle tendenza per questo 2022 sono gli abiti maxi in denim! Ora scopriamo le altre varianti insieme. TOMMY HILFIGHER Se state cercando un abito fresco, Tommy Hilfiger ne ha creato uno in lino dal taglio morbido con coulisse in vita.è in lino con colletto alla coreana, maniche corte, tasche inserite nei fianchi. La scelta perfetta per un look da mare ma anche per la vita di città! Weekend Max Mara propone, invece, un vestito in lino e cotone a fantasia. I toni pastello, la morbidezza dello scollo e dei volumi lo ...