Coltello alla mano ruba portafoglio, denunciato 40enne (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Nella serata di ieri un uomo di 40 anni è stato denunciato per rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. Tutto è iniziato ieri verso le 16 quando una signora di 71 anni si è rivolta agli agenti del distretto Ponte Milvio per denunciare una rapina subita. Circa un’ora prima la 71enne era stata avvicinata da un uomo che, Coltello alla mano, le avrebbe aperto la portiera della macchina nel tentativo di rubarle l’orologio al polso. Fallito il furto del gioiello si è fatto consegnare il portafogli prima di allontanarsi. Agli agenti della Polizia di Stato la signora ha fornito un identikit molto dettagliato dell’uomo, talmente preciso che gli agenti sono stati in grado di risalire al 40enne, cittadino italiano, già noto per alcuni precedenti. Così poco dopo aver ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Nella serata di ieri un uomo di 40 anni è statoper rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. Tutto è iniziato ieri verso le 16 quando una signora di 71 anni si è rivolta agli agenti del distretto Ponte Milvio per denunciare una rapina subita. Circa un’ora prima la 71enne era stata avvicinata da un uomo che,, le avrebbe aperto la portiera della macchina nel tentativo dirle l’orologio al polso. Fallito il furto del gioiello si è fatto consegnare il portafogli prima di allontanarsi. Agli agenti della Polizia di Stato la signora ha fornito un identikit molto dettagliato dell’uomo, talmente preciso che gli agenti sono stati in grado di risalire al, cittadino italiano, già noto per alcuni precedenti. Così poco dopo aver ...

