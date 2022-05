Calcio | Del Piero a Chiellini | ' hai dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia della Juve'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Da capitano a capitano, Alessandro Delmanda il suo saluto social a Giorgio, che a fine stagione lascerà lantus. "Hailantus, ogni volta che sei sceso in campo per 17 lunghi anni -scrive l'ex numero 10 bianconero su Instagram-. Ti ho visto arrivare ragazzo, e conquistarti tutto con umiltà e lavoro. Un esempio per chiunque sogni questi colori. Dantino e da compagno di squadra, dalla serie B allo Scudetto, grazie Giorgio! Ora goditi l'ultima allo Stadium perché sarà sicuramente speciale".

Una battuta da boemo anche sulla finale di Coppa Italia di ieri: 'Non mi è piaciuta, io intendo il calcio in modo diverso. C'è stata poca verticalizzazione, e troppa difesa. L'Inter ha giocato di contropiede'. Una giornata di squalifica è la sanzione del Giudice Sportivo inflitta a Massimiliano Allegri, dopo l'espulsione nei supplementari della finale di Coppa Italia.