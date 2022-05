Calcio: Ajax. Schreuder nuovo allenatore, contratto biennale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tecnico del Bruges prenderà il posto di Ten Hag che dalla prossima stagione guiderà il Manchester United AMSTERDAM (OLANDA) - Alfred Schreuder è il nuovo allenatore dell'Ajax. Lo ha reso noto il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tecnico del Bruges prenderà il posto di Ten Hag che dalla prossima stagione guiderà il Manchester United AMSTERDAM (OLANDA) - Alfredè ildell'. Lo ha reso noto il ...

