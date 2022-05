Boom di progetti al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIldei” fa il pieno e incassa l’approvazione di un ventaglio ricco diammessi a finanziamento, con ben sette linee d’azione candidate a valere sulle misure aperte dai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Viva soddisfazione del presidente Luigi D’Angelis che ha da poco annunciato la conclusione di un primo passo all’interno del Progetto P.I.P.P.I. di concerto con l’Università di Padova, per prendere parte ad un percorso di sperimentazione e ricerca del nuovo welfare per famiglie e bambini. “Mi compiaccio e apprezzo il lavoro svolto dagli operatori delin ambito progettuale” ha commentato D’Angelis. “Ho avuto conferma della professionalità ma anche della sensibilità ...

