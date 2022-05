Atalanta: occhi su Cash (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il pesante infortunio e la partenza dell'esterno tedesco alla volta dell'Inter, l'Atalanta ha sentito la mancanza dei gol e... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il pesante infortunio e la partenza dell'esterno tedesco alla volta dell'Inter, l'ha sentito la mancanza dei gol e...

Advertising

orahounbelnick : Pirlo l'avrebbe vinta giocandola senza pensieri, ho ancora negli occhi la ripresa con l'Atalanta dopo un primo temp… - ConteAlmaviva : @Alessio_Ram @Cicciodicastri @LeonettiFrank vabbè ma quello l'ha fato anche Pirlo, e il 4° quest'anno è arrivato gr… - Stetobald : Il vero milanista in questi giorni si fa forza e si riguarda gli highlights di Atalanta-Milan 5-0 per caricarsi ult… - MondoPrimavera : Occhi puntati ?? su Guillaume Renault, il pendolino di Desio alla prima convocazione con l'Atalanta??? in #SerieA - filadelfo72 : Calendario Serie A 2022 37esima giornata, tutti gli occhi su Milan-Atalanta e Cagliari-Inter -