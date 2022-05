(Di mercoledì 11 maggio 2022) NuovoMD, diamo un’occhiata alle offerte in vigore fino al prossimo 22. Tanti i prodotti in sconto, dalla carne, ai prodotti per la casa, fino ai generi alimentari di uso quotidiano tra i più diffusi nelle nostre cucine. Se state pensando di rendere la spesa e il vostro carrello un po’ più leggeri ecco i principaliche potrebbero interessarvi. Offerte MD nuovo2022 Vediamo i prodotti in evidenza. Si parte dal tonno Poseidon all’olio d’oliva a 7.29 euro invece di 8.69 euro., come recita il, anche sul gelato: vaschetta gusti assortiti a 2.99 euro invece di 4.29 euro. Oppure c’è la selezione deicome il riso Ribe Parboiled 5 pezzi a 5.99 ...

Advertising

CorriereCitta : Volantino MD, Maxi Risparmio Grandi Formati Piccoli Prezzi: sconti dal 10 al 22 maggio - promozioni24 : #Volantino Sigma Maxi Offerte dal 10/05 al 19/05/2022 - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoMD dal 10 al 22 maggio 2022: Maxi Risparmio, Grandi Formati, Piccoli Prezzi #MD - promozioni24 : #Volantino MD Maxi Risparmio fino al 22/05 dal 10/05/2022 -

Yeslife

MD l'ha fatta davvero grossa, la notizia si è diffusa rapidamente e da questa mattina non si parla d'altro. Il tam tam social non lascia scampo alla nota catena alimentare. L'azienda in questione ...Ilè stato rifatto di recente, con il volto invecchiato di un uomo che lo scorso 29 aprile ha ... Imanifesti appesi in città con l'aiuto del Comune di Roma. Il volto di Daniele come ... MD l'ha fatta grossa: "Non è possibile". I clienti sono senza parole, il motivo è incredibile Un gruppo di 30 volontari aiuta la famiglia nelle ricerche. Duro l'attacco contro forze dell'ordine e istituzioni: "Mi devono dire che fine ha fatto mio figlio" ...Nuova ondata di promozioni in casa Expert. La catena di elettronica ha lanciato l'iniziativa "Fuoritutto" con decine di prodotti a prezzi super ...