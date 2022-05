Un’altra verità il finale: serial killer suicida, per Audrey si volta pagina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Un’altra verità tutti i nodi sono venuti al pettine e il pubblico ha scoperto quello che è successo nel presente ma anche quello che era successo nel 2023 quando Audrey, dopo esser scappata dal manicomio, si era trasferita a Parigi; delusa e abbandonata da tutti, la ragazza si era lasciata la vecchia vita alle spalle e per questo non aveva raccontato mai neppure a suo marito, la sua vera storia. Quello che Audrey non pensava è che il serial killer che aveva tentato di ucciderla, sarebbe tornato e così è stato. Nell’ultima puntata di Un’altra verità abbiamo scoperto che il famoso serial killer era Mikel. La sua furia si era placata nel corso degli anni, solo dopo la nascita di Ana. Diventato, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’ultima puntata ditutti i nodi sono venuti al pettine e il pubblico ha scoperto quello che è successo nel presente ma anche quello che era successo nel 2023 quando, dopo esser scappata dal manicomio, si era trasferita a Parigi; delusa e abbandonata da tutti, la ragazza si era lasciata la vecchia vita alle spalle e per questo non aveva raccontato mai neppure a suo marito, la sua vera storia. Quello chenon pensava è che ilche aveva tentato di ucciderla, sarebbe tornato e così è stato. Nell’ultima puntata diabbiamo scoperto che il famosoera Mikel. La sua furia si era placata nel corso degli anni, solo dopo la nascita di Ana. Diventato, ...

