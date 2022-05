Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti - militari, economici e umanitari - all'Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) LaUsa hato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di- militari, economici e umanitari - all'da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden. I ...

Advertising

LeNewsDiAto : Ucraina, Camera Usa approva nuovi aiuti - TelevideoRai101 : Ucraina, Camera Usa approva nuovi aiuti - repubblica : Russia-Ucraina, le notizie in diretta. Da Camera Usa ok a nuovi aiuti per 40 miliardi, oggi Draghi al Congresso - Agenzia_Ansa : Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld - Nord America - ANSA - Pensierisparsi1 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Camera Usa, ok a nuovi aiuti per 40 miliardi. Oggi Draghi al Congresso… -