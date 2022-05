Trasporto aereo, dopo pandemia compagnie a caccia di piloti (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Ryanair ha annunciato il reclutamento di 2mila nuovi piloti nei prossimi tre anni e con la collegata Crewlink sta selezionando centinaia di assistenti di volo. Ma non solo. Anche WizzAir intende assumere 4.600 piloti entro il 2030 e Airfrance ne cerca un centinaio entro quest’anno e altri 200 nel 2023. Insomma, le compagnie aeree di tutto il mondo danno la caccia a nuovi piloti, assistenti di volo e personale tecnico ed è un fenomeno globale, collegato alla forte ripresa del Trasporto aereo dopo lo stop per la pandemia. “dopo il blocco per la pandemia, il mondo dell’aviazione commerciale è tornato a crescere e ad assumere” conferma Luciano Castro, presidente di Fly Future, il nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Ryanair ha annunciato il reclutamento di 2mila nuovinei prossimi tre anni e con la collegata Crewlink sta selezionando centinaia di assistenti di volo. Ma non solo. Anche WizzAir intende assumere 4.600entro il 2030 e Airfrance ne cerca un centinaio entro quest’anno e altri 200 nel 2023. Insomma, leaeree di tutto il mondo danno laa nuovi, assistenti di volo e personale tecnico ed è un fenomeno globale, collegato alla forte ripresa dello stop per la. “il blocco per la, il mondo dell’aviazione commerciale è tornato a crescere e ad assumere” conferma Luciano Castro, presidente di Fly Future, il nuovo ...

