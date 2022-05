Tasse sulla casa, perché bisogna tenere gli occhi aperti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Qualche giorno fa, la parte del centrodestra all’interno della maggioranza (Lega e Forza Italia, in particolare) e il presidente del Consiglio hanno raggiunto un’intesa per apportare alcune modifiche al disegno di legge delega per la riforma fiscale. Pur in assenza di testi ufficiali, possono essere svolte alcune considerazioni, rimarcando come a tale risultato – da considerarsi soddisfacente – si sia giunti anche in virtù dell’azione svolta dal partito di centrodestra collocato all’opposizione, Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la materia immobiliare, le novità sono due: una concerne la tassazione dei redditi da locazione, l’altra l’intervento sul catasto. Tassazione dei redditi da locazione Quanto alla prima, il cambiamento è rilevante e molto positivo. sulla base del testo presentato in Parlamento dal governo (articolo 2), la riforma avrebbe portato, salvo non ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Qualche giorno fa, la parte del centrodestra all’interno della maggioranza (Lega e Forza Italia, in particolare) e il presidente del Consiglio hanno raggiunto un’intesa per apportare alcune modifiche al disegno di legge delega per la riforma fiscale. Pur in assenza di testi ufficiali, possono essere svolte alcune considerazioni, rimarcando come a tale risultato – da considerarsi soddisfacente – si sia giunti anche in virtù dell’azione svolta dal partito di centrodestra collocato all’opposizione, Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la materia immobiliare, le novità sono due: una concerne la tassazione dei redditi da locazione, l’altra l’intervento sul catasto. Tassazione dei redditi da locazione Quanto alla prima, il cambiamento è rilevante e molto positivo.base del testo presentato in Parlamento dal governo (articolo 2), la riforma avrebbe portato, salvo non ...

