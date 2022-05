Shireen Abu Akleh | la giornalista palestinese uccisa a colpi di arma da fuoco in Cisgiordania

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadi Al Jazeera,Abu, è statadidamentre seguiva un raid israeliano nella città occupata di Jenin, in. Con lei c’era anche un collega, Ali Samoudi, ricoverato in ospedale dopo essere statoto alla schiena: adesso è in condizioni stabili. La sua testimonianza all’Associated Press è determinante per stabilire i contorni di un caso che in breve tempo sta alimentando le tesi anti-Israele. L’uomo ha detto di far parte, insieme alla vittima, di un gruppo di sette giornalisti inviati a seguire il raid. Tutti indossavano indumenti protettivi che li contrassegnavano chiaramente come giornalisti, e sono passati accanto alle truppe israeliane in ...