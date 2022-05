Scuola: Bianchi, 'sciopero? Rispetto i sindacati,ma sono anche i prof a volere più formazione' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Rispetto le decisioni dei sindacati. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un disegno serio e innovativo che fa parte del Pnrr. Si definisce un percorso chiaro di formazione iniziale affidato a università e Scuola insieme, che valorizza il tirocinio con tutor scolastici e che integra anche le competenze didattico pedagogiche. Potenziamo poi la formazione continua dei nostri insegnanti, con un focus sull'educazione al digitale, sulle materie scientifiche e sull'innovazione didattica, per accompagnare e orientare gli studenti nel percorso di studio e di vita, che sappia coinvolgerli e contrasti la dispersione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. "Il decreto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "le decisioni dei. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un disegno serio e innovativo che fa parte del Pnrr. Si definisce un percorso chiaro diiniziale affidato a università einsieme, che valorizza il tirocinio con tutor scolastici e che integrale competenze didattico pedagogiche. Potenziamo poi lacontinua dei nostri insegnanti, con un focus sull'educazione al digitale, sulle materie scientifiche e sull'innovazione didattica, per accompagnare e orientare gli studenti nel percorso di studio e di vita, che sappia coinvolgerli e contrasti la dispersione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in un'intervista al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. "Il decreto ...

