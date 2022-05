Salvador Dalì e Amanda Lear: il rapporto artistico (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel 1965 in un locale parigino, Le Castel, Salvador Dalì incontra Amanda Lear per la prima volta. A quei tempi, la modella era fidanzata con Tara Browne, che quella sera la accompagnò. Dalì fu immediatamente colpito e profondamente ispirato dal fascino androgino di Amanda, quindi invitò la coppia a pranzo il giorno successivo; tra i due nacque una forte sintonia. Una storia d’amore anticonvenzionale In quegli anni le figure androgine erano del tutto opposte a quel che era in voga, ma colpivano gli artisti. Dalì, infatti, la volle subito come modella, ma divenne molto più di questo: amante e musa. Tra loro si venne a creare una incredibile affinità spirituale (lei stessa lo definì “matrimonio spirituale“), nonostante Amanda fosse più giovane di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel 1965 in un locale parigino, Le Castel,incontraper la prima volta. A quei tempi, la modella era fidanzata con Tara Browne, che quella sera la accompagnò.fu immediatamente colpito e profondamente ispirato dal fascino androgino di, quindi invitò la coppia a pranzo il giorno successivo; tra i due nacque una forte sintonia. Una storia d’amore anticonvenzionale In quegli anni le figure androgine erano del tutto opposte a quel che era in voga, ma colpivano gli artisti., infatti, la volle subito come modella, ma divenne molto più di questo: amante e musa. Tra loro si venne a creare una incredibile affinità spirituale (lei stessa lo definì “matrimonio spirituale“), nonostantefosse più giovane di ...

