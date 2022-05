Roma | il delivery della droga | consegna puntuale e precisa in pochi minuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 maggio 2022). Era esperto ed abile nel servizio, conosceva le strade ed era sempre puntale per la. Tuttavia, la merceta non soddisfaceva nessuna esigenza primaria legata la cibo o alle bevande. L’uomo, a bordosua Nissan effettuava consegne a domicilio di sostanza stupefacente.a domicilio in auto Proprio nella giornata di lunedì scorso, nel transitare in via Palmiro Togliatti, direzione Via Tiburtina, i poliziotti, hanno notato l’auto segnalata e hanno così deciso di seguirla a distanza, circospetti, fino a Via Francesco Campagna dove il conducente si è fermato. Leggi anche: Armi clandestine,e scooter rubati: i Carabinieri li scoprono mentre progettavano l’ennesimo furto La dinamica...