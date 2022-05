Rifiuti: a giugno concorso per 350 assunzioni in Asia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dovrebbe essere indetto nel mese di giugno il concorso per assumere nuovo personale in Asia con l’obiettivo di potenziare l’azienda e migliorare il servizio. A dettare i tempi è stato oggi l’assessore comunale di Napoli all’Ambiente, Paolo Mancuso. ”Il concorso riguarderà 350 posti immediatamente – ha spiegato – e 700 nei tre anni. Ciò significa che a settembre probabilmente entreranno in Asia 350 unità di personale aggiuntivo e personale giovani. Questo avrà un impatto importantissimo sul miglioramento del funzionamento dell’azienda e del servizio perché oggi l’età media dei dipendenti è 60 anni”. Mancuso ha sottolineato che l’indizione del concorso aperto ”è una svolta perché fino ad ora Asia ha assorbito solo Rsu e dipendenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dovrebbe essere indetto nel mese diilper assumere nuovo personale incon l’obiettivo di potenziare l’azienda e migliorare il servizio. A dettare i tempi è stato oggi l’assessore comunale di Napoli all’Ambiente, Paolo Mancuso. ”Ilriguarderà 350 posti immediatamente – ha spiegato – e 700 nei tre anni. Ciò significa che a settembre probabilmente entreranno in350 unità di personale aggiuntivo e personale giovani. Questo avrà un impatto importantissimo sul miglioramento del funzionamento dell’azienda e del servizio perché oggi l’età media dei dipendenti è 60 anni”. Mancuso ha sottolineato che l’indizione delaperto ”è una svolta perché fino ad oraha assorbito solo Rsu e dipendenti ...

