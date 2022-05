Nel 2022 | l’energia rinnovabile pronta a battere altro record

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L'energiaè destinata aunglobale nel, nonostante gli ostacoli legati all'aumento dei costi e ai colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento. La crescita senza precedenti nella capacitàaggiunta è guidata principalmente dal solare fotovoltaico in Cina e in Europa, visto che le energie rinnovabili dimostrano di essere vantaggiose in termini di sicurezza energetica anche tra le attuali turbolenze del mercato legate alla guerra in Ucraina e no.Così il nuovo rapporto 'Renewable Energy Market Update' dell'International energy agency- IEA, l'Agenzia internazionale dell'energia. A livello mondiale nel 2021 sono stati aggiunti 295 GigaWatt di nuova capacità di energianel 2021, "superando le sfide della ...