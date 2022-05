' Ndrangheta | sequestro da 500mila a Pasquale Vitalone Sigilli alla villa e alla tavola calda

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nome dell'uomo, attualmente in carcere per associazione mafiosa e reati contro il patrimonio, è comparso nell'inchiesta dell'Antimafia culminata con l'arresto di 43 persone

Il destinatario delè stato ritenuto socialmente pericoloso, in ragione di numerosi ...rilevanti elementi di collegamento tra Vitalone ed esponenti di primo piano della '(in ...È unda circa 500 mila euro quello scattato questa mattina, quando i carabinieri del ... hanno aggredito il patrimonio del quarantaduenne in odor di '. Questo contenuto è riservato ...Ndrangheta a Roma, i carabinieri del comando provinciale ... hanno dato esecuzione al decreto di sequestro dei beni, emesso dal tribunale di roma – sezione “misure di prevenzione”, nei confronti di ...Sequestrate la tavola calda e la villa del boss Pasquale Vitalone, in carcere dallo scorso febbraio perché ritenuto a capo del commercio di droga ...