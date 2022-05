(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi Aurelio Devienedaicon unodello stadio. La società partenopea nella giornata di ieri ha celebrato sui social la conquista del primo scudetto del 10 maggio 1987. Una celebrazione molto contestata da centinaia di messaggi dicontro la SSCN e De. Ma nel giorno in cui si ricordava l’impresa die Bruscolotti, è arrivato anche un altro tipo di contestazione: quella messa in piedi daidei gruppi organizzati. Ladellocontro Dee la società delha fatto il giro del web. Il testo dello ...

Advertising

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis riceve la riproduzione del piede sinistro di Maradona al Comune di Napoli ?? - SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - cn1926it : #DeLaurentiis snobba i presidenti di #SerieA, il gesto del numero uno azzurro - cn1926it : Rinnovo #Meret, l’agente aspetta una chiamata: la volontà del #Napoli. I dettagli - napolipiucom : Napoli, De Laurentiis contestato dai tifosi, striscione all'esterno del Maradona - FOTO #DeLaurentiis #napoli… -

Il lungo addio è cominciato già a inizio settimana, quando un pensiero glielo ha rivolto Aurelio De, dicendo: 'Chi ama lui e ilnon può che venire allo stadio' ed aggiungendo anche che se non dovesse trovarsi bene in Canada potrebbe sempre tornare. Lorenzo Insigne domenica contro ...... tra commissioni per gli agenti, bonus e altre cose il Manchester City andrebbe a pagare il cartellino di Haaland 100 milioni di euro, gli stessi chiesti per Osimhen dal. Si può dire un ...Il Napoli di Aurelio De Laurentiis viene contestato dai tifosi con uno striscione all’esterno dello stadio Maradona. La società partenopea nella giornata di ieri ha celebrato sui social la conquista ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato protagonista di un gesto che non sarà piaciuto ai vertici della Lega Calvio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, come riporta l'edizione odierna ...