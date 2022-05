Mediobanca, l’utile vola. Nagel: "Non cediamo Generali" (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Piazzetta Cuccia ha le caratteristiche per fare bene anche nel nuovo scenario, con rischi maggiori, perché non ha esposizioni verso geografie a rischio" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Piazzetta Cuccia ha le caratteristiche per fare bene anche nel nuovo scenario, con rischi maggiori, perché non ha esposizioni verso geografie a rischio" Segui su affaritaliani.it

Advertising

omarsivori : Mediobanca, vola l'utile. Nagel: 'Non cediamo la quota in Generali' - - Affaritaliani : Mediobanca, vola l'utile. Nagel: 'Non cediamo la quota in Generali' - simonamancini24 : RT @MilanoFinanza: Mediobanca, l'utile batte le attese. Confermato il payout al 70% - Andreacocco87 : RT @MilanoFinanza: Mediobanca, l'utile batte le attese. Confermato il payout al 70% - MilanoFinanza : Mediobanca, l'utile batte le attese. Confermato il payout al 70% -