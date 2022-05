Mediaset: Rinnovo Mertens, trovato accordo sull’ingaggio. Resta un solo nodo da sciogliere (Di mercoledì 11 maggio 2022) Napoli, trovato l’accordo con Dries Mertens, si limano gli ultimi dettagli. Resta un nodo da sciogliere. Dries Mertens vicino al Rinnovo con il Napoli. Il futuro del belga dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis sembra quasi deciso. il contratto di Mertens scade il 30 giugno prossimo. il Napoli ha comunicato al calciatore che non eserciterà l’opzione unilaterale che gli consentirebbe di confermare il calciatore allo stesso stipendio che percepisce oggi, vale a dire oltre 4 milioni di euro a stagione. Le parti in ogni caso hanno trovato un accordo con cifre al ribasso, ma che accontenta tutti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, ormai ci sarebbero pochi dubbi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Napoli,l’con Dries, si limano gli ultimi dettagli.unda. Driesvicino alcon il Napoli. Il futuro del belga dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis sembra quasi deciso. il contratto discade il 30 giugno prossimo. il Napoli ha comunicato al calciatore che non eserciterà l’opzione unilaterale che gli consentirebbe di confermare il calciatore allo stesso stipendio che percepisce oggi, vale a dire oltre 4 milioni di euro a stagione. Le parti in ogni caso hannouncon cifre al ribasso, ma che accontenta tutti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport, ormai ci sarebbero pochi dubbi ...

