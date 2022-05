Iran: arrestati 2 cittadini europei, 'volevano organizzare disordini' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Teheran, 11 mag. (Adnkronos) - Due cittadini europei sono stati arrestati in Iran con l'accusa di voler organizzare disordini. Lo ha annunciato il ministero dell'Intelligence di Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Irna. Non è stata rivelata al momento la nazionalità dei due arrestati. Secondo l'Irna, si tratta di "agenti esperti" inviati nella Repubblica islamica da "cospiratori stranieri" per fomentare rivolte. La notizia è stata diffusa mentre è in arrivo a Teheran il coordinatore dell'Ue per ripristinare l'accordo sul nucleare Iraniano (Jcpoa), Enrique Mora, che incontrerà il capo negoziatore Iraniano Ali Bagheri Kani, mentre i colloqui per rilanciare il Jcpoa continuano a rimanere in una fase di stallo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Teheran, 11 mag. (Adnkronos) - Duesono statiincon l'accusa di voler. Lo ha annunciato il ministero dell'Intelligence di Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Irna. Non è stata rivelata al momento la nazionalità dei due. Secondo l'Irna, si tratta di "agenti esperti" inviati nella Repubblica islamica da "cospiratori stranieri" per fomentare rivolte. La notizia è stata diffusa mentre è in arrivo a Teheran il coordinatore dell'Ue per ripristinare l'accordo sul nucleareiano (Jcpoa), Enrique Mora, che incontrerà il capo negoziatoreiano Ali Bagheri Kani, mentre i colloqui per rilanciare il Jcpoa continuano a rimanere in una fase di stallo.

