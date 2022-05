I migliori modi per trascorrere la prossima Festa della Repubblica (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Festa della Repubblica si avvicina e quest’anno il 2 giugno cade di giovedì, lasciando spazio lì, dove è possibile, a un ponte lungo fino al weekend vicino. Visite gratuite a Napoli Per questo motivo sono davvero tante le cose che si possono fare a Napoli, anche gratuitamente. Ad esempio si può andare a rilassarsi tra la natura nel Parco Vergiliano. Gli amanti della street art possono invece fare un tour guidato (a offerta) o libero nel quartiere di Ponticelli e nel centro storico per ammirare le famose opere di arte di arte urbana firmate da artisti come Jorit, dedicati a personaggi simbolo della città, come ad esempio quello di Pino Daniele, di Diego Armando Maradona e del popolarissimo e amatissimo San Gennaro, patrono cittadino. Altri luoghi da visitare Meritano senz’altro una visita in questi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lasi avvicina e quest’anno il 2 giugno cade di giovedì, lasciando spazio lì, dove è possibile, a un ponte lungo fino al weekend vicino. Visite gratuite a Napoli Per questo motivo sono davvero tante le cose che si possono fare a Napoli, anche gratuitamente. Ad esempio si può andare a rilassarsi tra la natura nel Parco Vergiliano. Gli amantistreet art possono invece fare un tour guidato (a offerta) o libero nel quartiere di Ponticelli e nel centro storico per ammirare le famose opere di arte di arte urbana firmate da artisti come Jorit, dedicati a personaggi simbolocittà, come ad esempio quello di Pino Daniele, di Diego Armando Maradona e del popolarissimo e amatissimo San Gennaro, patrono cittadino. Altri luoghi da visitare Meritano senz’altro una visita in questi ...

