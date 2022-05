Hochgeschurtz (Stellantis) - "Non illudiamoci, le auto costeranno di più" (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Le automobili non costeranno di meno, anzi, è vero il contrario". A dichiararlo è Uwe Hochgeschurtz, già amministratore delegato della Opel e fresco di nomina (con effetto dall'1 giugno) a Chief operating officer dell'area Enlarged Europe del gruppo Stellantis, in sostituzione di Maxime Picat (che va a capo degli acquisti e delle relazioni con la catena dei fornitori). Il manager, durante una chiacchierata con una stretta cerchia di giornalisti italiani, tra cui noi di Quattroruote, è entrato così nel vivo di una delle questioni chiave della fase storica che sta attraversando l'industria dell'auto, stretta fra transizione elettrica e uno scenario internazionale complicato dall'onda lunga della pandemia, dalla crisi dei chip e ora anche dalla guerra in Europa. Se lo scenario è quello di un rialzo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Lemobili nondi meno, anzi, è vero il contrario". A dichiararlo è Uwe, già amministratore delegato della Opel e fresco di nomina (con effetto dall'1 giugno) a Chief operating officer dell'area Enlarged Europe del gruppo, in sostituzione di Maxime Picat (che va a capo degli acquisti e delle relazioni con la catena dei fornitori). Il manager, durante una chiacchierata con una stretta cerchia di giornalisti italiani, tra cui noi di Quattroruote, è entrato così nel vivo di una delle questioni chiave della fase storica che sta attraversando l'industria dell', stretta fra transizione elettrica e uno scenario internazionale complicato dall'onda lunga della pandemia, dalla crisi dei chip e ora anche dalla guerra in Europa. Se lo scenario è quello di un rialzo ...

