“Giulia Salemi è una sorella segreta delle Kardashian” | l’incredibile teoria – VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo un’incredibilesarebbedi Kim. C’è anche unche spiegherebbe come tutto questo possa essere possibile.ha sempre ammirato moltissimo la famiglia, che spesso ha imitato nel look. Diverso tempo fa imitò su Tik Tok Kourtney, che la premiò con un repost, ovvero con una L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

stella8020 : @ggggg34674178 E Alberto è un caro amico di Giulia Salemi ed era ieri sera all'inaugurazione di Braci?? - giovanna_poppa : @mickyCREE @Sofia130402 @Antonel17742361 @Fabiola63445821 Come disse Giulia Salemi: sembrate Giulietta e Romeo moderni - moriglon : Che schianto Giulia Salemi ??????#prelemi - meneresto : RT @emmazzurra1: Comunque io consiglierei a tutte di vedere Giulia Salemi dal vivo Perché è ciò che di più bello bello al mondo potrete ved… - Filomen83869405 : RT @emmazzurra1: Comunque io consiglierei a tutte di vedere Giulia Salemi dal vivo Perché è ciò che di più bello bello al mondo potrete ved… -

Internet, croce e delizia per teorie, complotti e bizzarre tesi. Ne sanno qualcosa gli amici di TikTok che si sono trovati alle prese con un video dove si parla di una parentela trae le sorelle Kardashian .sorella (nascosta) delle Kardashian Il video spiega pure come potrebbe essere accaduto. Parlando di una parentela misteriosa e la voglia dell'ex ...E sono finiti anche nelle stories di. Jessica è arrivata direttamente da Roma solo per riabbracciare il suo Barù: un saluto cordiale, ma anche tanto imbarazzo.Secondo un’incredibile teoria, Giulia Salemi sarebbe sorella di Kim Kardashian. C’è anche un video che spiegherebbe come tutto questo possa essere possibile. Giulia Salemi ha sempre ammirato ...Come nel 2021, rispetto al passato, prima del COVID, sarà forse un po' meno comodo ma altrettanto coinvolgente ed invitante. Forse con un numero inferiore ...