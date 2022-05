EUROVISION 2022: LE INTERVISTE A MARO (PORTOGALLO) E MARIUS BEAR (SVIZZERA) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguono le INTERVISTE ai cantanti in gara all’EUROVISION Song Contest, fresco di una trionfale accoglienza sul palco di Torino e nelle case degli italiani che hanno seguito l’evento, regalando alla prima semifinale un dato sopra ogni più rosea aspettativa con oltre 5,5 milioni di telespettatori e punte vicine al 30% di share. Giovedì la seconda semifinale con Il Volo ospiti e sabato la finalissima con Mahmood e Blanco in gara. Il nostro inviato speciale Lorenzo Cappiello, firma del portale JustFocus, ha intervistato MARO, la cantante che rappresenta il PORTOGALLO, e MARIUS BEAR, il volto della SVIZZERA. Entrambi hanno superato la semifinale, accedendo così alla finale che andrà in onda sabato sera, come sempre dalle 20.35 in diretta EUROVISIONe su ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguono leai cantanti in gara all’Song Contest, fresco di una trionfale accoglienza sul palco di Torino e nelle case degli italiani che hanno seguito l’evento, regalando alla prima semifinale un dato sopra ogni più rosea aspettativa con oltre 5,5 milioni di telespettatori e punte vicine al 30% di share. Giovedì la seconda semifinale con Il Volo ospiti e sabato la finalissima con Mahmood e Blanco in gara. Il nostro inviato speciale Lorenzo Cappiello, firma del portale JustFocus, ha intervistato, la cantante che rappresenta il, e, il volto della. Entrambi hanno superato la semifinale, accedendo così alla finale che andrà in onda sabato sera, come sempre dalle 20.35 in direttae su ...

