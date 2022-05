Dybala-Juventus, tutta la verità: Nedved vuota il sacco in diretta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus-Inter, tutto pronto per la finale di Coppa Italia: nel pre-partita parla Pavel Nedved e vuota il sacco sulla questione Dybala Pochi minuti prima dell’inizio del big match di questa sera, con in palio la Coppa Italia, Juventus e Inter scaldano i motori. Concentrazione massima negli spogliatoi, per una gara in cui è fondamentale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022)-Inter, tutto pronto per la finale di Coppa Italia: nel pre-partita parla Pavelilsulla questionePochi minuti prima dell’inizio del big match di questa sera, con in palio la Coppa Italia,e Inter scaldano i motori. Concentrazione massima negli spogliatoi, per una gara in cui è fondamentale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : La probabile formazione della #Juventus: Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado,… - GiovaAlbanese : Scelte confermate ?? #Juventus in campo così ? 4??4??2???? Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado,… - GoalItalia : 115 goal con la Juventus ?? #Dybala eguaglia Roberto Baggio ?? #GenoaJuve - castellanoskin3 : RT @serieAnews_com: ?? Nel pre-partita di #JuventusInter ha parlato Pavel #Nedved e su #Dybala ha rivelato: 'Richieste altissime, non ce la… - serieAnews_com : ?? Nel pre-partita di #JuventusInter ha parlato Pavel #Nedved e su #Dybala ha rivelato: 'Richieste altissime, non ce… -