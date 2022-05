Calenda silura la candidata sadomaso Frustate e polemiche | imbarazzo in Azione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una blasfema meretrice, incapace di occuparsi di scuola, traffico e sicurezza o l'ennesima dimostrche l'Italia, sotto sotto, è ancora una nretrograda, bacchettona e moralista? Attorno alla vicenda di Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, si è scatenata una polemica che non accenna a placarsi. La cronaca racconta di una trentunenne, nativa di Carpi, ma residente a Como da alcuni anni, che si era avvicinata con grande passione al movimento fondato da Carlo. Quest'ultimo aveva deciso di candidarla alle elezioni amministrative di Como, come consigliera comunale, nella lista Agenda Como 2030, formata da, Italia Viva, +Europa e Volt, per sostenere ladi centrosinistra Barbara Minghetti. Il quotidiano La Provincia ha però scoperto che, sotto i panni della donna ...