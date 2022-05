Calcio, falso passaporto di Castillo con l’Ecuador: Italia ripescata per i Mondiali? (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è un procedimento aperto nei confronti del calciatore dell’Ecuador Byron Castillo. Secondo la Federazione cilena di Calcio, quest’ultimo avrebbe presentato un falso certificato di nascita. Lo ha fatto per la gara valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar 2022. La Federazione stessa, nelle scorse ore, ha reso noto, mediante un comunicato, di aver presentato ricorso presso la Fifa stessa. Byron è stato schierato dall’Ecuador in diverse partite di qualificazione e sarebbe nato in altra data e forse in Colombia, (come indicano le notizie diffuse dal web). E’ un caso che sta tenendo banco in Sudamerica e il Cile chiede che all’Ecuador siano tolti i risultati ottenuti nelle otto partite giocate per il pass mondiale, gare in cui ha giocato lo stesso ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è un procedimento aperto nei confronti del calciatore delByron. Secondo la Federazione cilena di, quest’ultimo avrebbe presentato uncertificato di nascita. Lo ha fatto per la gara valevole per le qualificazioni sudamericane aiin Qatar 2022. La Federazione stessa, nelle scorse ore, ha reso noto, mediante un comunicato, di aver presentato ricorso presso la Fifa stessa. Byron è stato schierato dalin diverse partite di qualificazione e sarebbe nato in altra data e forse in Colombia, (come indicano le notizie diffuse dal web). E’ un caso che sta tenendo banco in Sudamerica e il Cile chiede che alsiano tolti i risultati ottenuti nelle otto partite giocate per il pass mondiale, gare in cui ha giocato lo stesso ...

