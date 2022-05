Armi clandestine | droga e scooter rubati | i Carabinieri li scoprono mentre progettavano l’ennesimo furto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ricettazione di unorubato, detenzione die spaccio di stupefacenti: questi i reati di cui sono accusati 5 individui, due dei quali già detenuti, scovati daidella Compagnia di Velletri. Le misure in questione sono state eseguite, nello specifico, tra i comuni di Ariccia, Lanuvio, Civitavecchia e Frosinone. La scoperta deiLe indagini dei militari hanno portato dapprima a scoprire unorubato che i soggetti avevano anche cercato di rivendere e, inoltre, anche la detenzione illegale didi diversa tipologia, probabilmente da impiegare durante le azioni criminose. Infine, per coronare il tutto, e non farsi mancare nulla, i soggetti avevano con sé anche della...