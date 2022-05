Alpini a Rimini | Corona difende le penne nere | “Le molestie? Una cosa un po’ montata” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag — Non accenna a placarsi la polemica sulle presunteal raduno degliche da alcuni giorni tiene banco sui media e sulle piattaforme social.interviene a favore degliImmancabile, dunque, il dibattito che come spesso accade in Italia non conosce vie di mezzo o sfumature. Lo scrittore Mauro, in collegamento nella trasmissione Cartabianca su Rai3, ridimensiona il peso e la sostanza delle, riducendo il tutto a goliardate eccessive e alla possibilità che si sia infiltrato nella massa di ex, certamente assai spesso alticci o del tutto sbronzi, «qualche giovinastro con il cappello degliche comprano sulle bancarelle. Gliquelli che conosco ...