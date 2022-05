Ultime Notizie – Riforme, stop a proposta di legge su presidenzialismo (Di martedì 10 maggio 2022) stop alla proposta di legge per l’elezione diretta del Presiedente della Repubblica presentata da Fratelli d’Italia. La Camera ha infatti approvato gli emendamenti soppressivi degli articoli del provvedimento e respinto le proposte aggiuntive, quindi il testo risulta respinto. Sono risultati 71, dei quali 24 in missione, i deputati del centrodestra assenti alla Camera durante le votazioni sulla proposta di legge presentata da Fdi. Dei 37 rappresentanti di questo partito, 3 non erano in Aula, di cui 2 in missione. Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, 39 gli assenti della Lega su 133, di cui 13 in missione; 23 quelli di Forza Italia su 80, di cui 7 in missione; 6 su 20 quelli di Coraggio Italia, di cui 2 in missione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022)alladiper l’elezione diretta del Presiedente della Repubblica presentata da Fratelli d’Italia. La Camera ha infatti approvato gli emendamenti soppressivi degli articoli del provvedimento e respinto le proposte aggiuntive, quindi il testo risulta respinto. Sono risultati 71, dei quali 24 in missione, i deputati del centrodestra assenti alla Camera durante le votazioni sulladipresentata da Fdi. Dei 37 rappresentanti di questo partito, 3 non erano in Aula, di cui 2 in missione. Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, 39 gli assenti della Lega su 133, di cui 13 in missione; 23 quelli di Forza Italia su 80, di cui 7 in missione; 6 su 20 quelli di Coraggio Italia, di cui 2 in missione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

