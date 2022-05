Ucraina | Draghi “Con gli Usa uniti nel condannare invasione”

(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha pensato di poterci dividere ma ha fallito, siamo insieme nella condanna della guerra ine nell'imporre sanzioni alla Russia. Siamonell'dell'nelle sanzioni e nell'aiutare l'come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, incontrando il presidente degli Stati, Joe Biden, alla Casa Bianca. “In Italia e in Europa adesso le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e pensano che cosa possiamo fare per portare la pace”, ha aggiunto. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra inha ulteriormente rafforzato l'unione”, ...

Il premier italiano a Washington nel 76esimo giorno di guerra. Sugli approvvigionamenti di gas per il nostro paese collaborano anche gli ...20.40: legame Usa - Italia più forte "Siamo uniti nel condannare l'invasione dell', uniti nelle sanzioni e nell'aiutare il Paese come ci ha chiesto il presidente Zelensky". Cosìa ...Mario Draghi, proprio in questi minuti, sta incontrando Joe Biden per un bilaterale tra Italia e USA, per aggiornamento sulla guerra tra Russia-Ucraina e per parlare di un nuovo pacchetto di sanzioni ...«Putin pensava di dividerci ma ha fallito», le prime parole del premier italiano secondo il quale «la guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa». Draghi e Biden, il colloquio: più ...