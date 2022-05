Trump ritorna su Twitter. La promessa di Musk: “Il ban una scelta stupida” (Di martedì 10 maggio 2022) Elon Musk ha rivelato che rimuoverebbe il divieto permanente di Twitter a Donald Trump se completerà l'acquisizione della piattaforma di social media. Durante una conferenza a Londra, Musk ha affermato che la decisione di Twitter di bandire l'ex presidente degli Stati Uniti «è stata moralmente sbagliata e stupida». Trump era stato espulso dalla piattaforma nel gennaio del 2021, in risposta all'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio e al tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Inoltre Musk ha dato il suo sostegno a una nuova legge dell'Unione europea volta a proteggere gli utenti dei social media da contenuti dannosi. Il commissario per il mercato interno dell'Ue, Thierry Breton, ha dichiarato a The ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Elonha rivelato che rimuoverebbe il divieto permanente dia Donaldse completerà l'acquisizione della piattaforma di social media. Durante una conferenza a Londra,ha affermato che la decisione didi bandire l'ex presidente degli Stati Uniti «è stata moralmente sbagliata e».era stato espulso dalla piattaforma nel gennaio del 2021, in risposta all'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio e al tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Inoltreha dato il suo sostegno a una nuova legge dell'Unione europea volta a proteggere gli utenti dei social media da contenuti dannosi. Il commissario per il mercato interno dell'Ue, Thierry Breton, ha dichiarato a The ...

Advertising

f_ia_mma : Trump ritorna tra noi. Grazie Elon, ma anche meno. - Zio_Trump_ : RT @FmMosca: MOGLIE RIAMMESSA Da domani ritorna in classe. *** MAI ARRENDERSI *** - Miriam13318088 : RT @fulvio_oscar: Lo spirito indomabile dei patrioti per costruire Libere Repubbliche in tutto il mondo' Donald Trump : Con Repubblica si… - cotrozzi_lisa : RT @fulvio_oscar: Lo spirito indomabile dei patrioti per costruire Libere Repubbliche in tutto il mondo' Donald Trump : Con Repubblica si… - fulvio_oscar : RT @fulvio_oscar: Lo spirito indomabile dei patrioti per costruire Libere Repubbliche in tutto il mondo' Donald Trump : Con Repubblica si… -

Rileggere Biden per scoprire che conosce (bene) i filorussi italiani ...a fare sfoggio di quel pregiudizio antiamericano (e anti - Nato) che non è mai sfumato e ritorna ... I nuovi occhiolini a Donald Trump nei discorsi di Salvini, la promessa di fermare l'invio di armi alla ... Sospetti di frode si addensano sulle elezioni presidenziali francesi ... in cui i dati sul voto spariscono dai radar, si ritorna infine sul sistema interattivo di France 2 ... La frase che Trump non ha mai detto, La Verità, 17 marzo 2021 e Beatrice Nencha, Così " rubarono " ... Il Sole 24 ORE ...a fare sfoggio di quel pregiudizio antiamericano (e anti - Nato) che non è mai sfumato e... I nuovi occhiolini a Donaldnei discorsi di Salvini, la promessa di fermare l'invio di armi alla ...... in cui i dati sul voto spariscono dai radar, siinfine sul sistema interattivo di France 2 ... La frase chenon ha mai detto, La Verità, 17 marzo 2021 e Beatrice Nencha, Così " rubarono " ... Il ritorno di Trump: riprendiamoci il Paese, la vera insurrezione il voto del 2020