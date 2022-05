“Quei ballerini ci hanno molestato”: la denuncia delle volontarie dell’Eurovision (Di martedì 10 maggio 2022) All’inaugurazione dell’Eurovision Song Contest ci sarebbero state alcune molestie da parte di alcuni ballerini stranieri nei confronti delle volontarie al seguito degli artisti. Lo hanno raccontato le stesse vittime, in una testimonianza riportata dal Corriere della Sera: “Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato Quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. Tutto sarebbe successo domenica alla Reggia di Venaria, durante un party esclusivo riservato agli invitati, alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti, in particolare ragazze appena ventenni. Tra loro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) All’inaugurazioneSong Contest ci sarebbero state alcune molestie da parte di alcunistranieri nei confrontial seguito degli artisti. Loraccontato le stesse vittime, in una testimonianza riportata dal Corriere della Sera: “Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiatostranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre. Citoccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. Tutto sarebbe successo domenica alla Reggia di Venaria, durante un party esclusivo riservato agli invitati, alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti, in particolare ragazze appena ventenni. Tra loro ...

Advertising

itsneneviola : vi dico non so se ne uscirò viva, sono praticamente davanti al palco e ci sono quei ballerini dell’albania che mi b… - sonoisterika : scusate l’ignoranza ma cosa sono quei cerotti che ogni tanto mettono sulla schiena dei ballerini e anche dei cantan… - Ipazia97326140 : @nomfup Dai, armiamoci tutti di falcetto e andiamo a sgozzare qualche russo, oppure incarceriamo quei putinisti di… - loumyangel_ : anche Guido come Michele era a quei livelli, ma di lui nessuno si è mai lamentato. Per non parlare delle scorse edi… - el100moscow : Tutto questo per non far contendere la vittoria a due ballerini della steßsa squadra cosa che in un talent vero può… -