Premio Hemingway a Lignano Sabbiadoro 17 e 18 giugno 2022? (Di martedì 10 maggio 2022) Margaret Mazzantini, Pif, Elena Cattaneo e Mario Peliti sono i premiati dell’edizione 2022 in programma a Lignano Sabbiadoro il 17 e 18 giugno 2022. La scrittrice Margaret Mazzantini per la Letteratura, l’artista ed editore Mario Peliti per la Fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l’Avventura del pensiero e nella sezione Testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto –in arte, e per tutti Pif- sono i vincitori del Premio Hemingway 2022, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022) Margaret Mazzantini, Pif, Elena Cattaneo e Mario Peliti sono i premiati dell’edizionein programma ail 17 e 18. La scrittrice Margaret Mazzantini per la Letteratura, l’artista ed editore Mario Peliti per la Fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l’Avventura del pensiero e nella sezione Testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto –in arte, e per tutti Pif- sono i vincitori del, promosso dal Comune dicon il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione ...

udine20 : Premio Hemingway a Lignano Sabbiadoro 17 e 18 giugno 2022? - - pordenonelegge : Ecco i premiati dell'edizione 2022 del @PremioHemingway! ?? - infoitsport : Cultura: Pif e Mazzantini tra i vincitori premio Hemingway 2022-6- - PremioHemingway : RT @IlFriuli: Ecco vincitori del @PremioHemingway 2022. Sul palco di #Lignano Margaret #Mazzantini per la Letteratura, Mario #Peliti per la… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Il Premio Hemingway 2022 a Margaret Mazzantini, Pif, Elena Cattaneo e Mario Peliti: La 38^ edizione torna in presenza vener… -