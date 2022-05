Portò la peste nera in Europa | ora la genetica studia la sua storia

Leggi su curiosauro

(Di martedì 10 maggio 2022) Negli ultimi anni molti studiosi hanno messo in dubbio che lache ha sconvolto l’prima in epoca antica e poi medioevale sia stata davvero portata dai ratti. Una nuova analisi del DNA ha dimostrato che il ratto nero, accusato di aver diffuso quel tipo di, abbia colonizzato l’proprio in concomitanza con lo scoppio dell’epidemia, in due occasioni: lagiustinianea e labubbonica. Il ratto nero è un roditore originario del subcontinente indiano, e raggiunse l’prima attraverso l’Egitto, e poi grazie alle navi che tornavano dalla Terra Santa durante le crociate. Fu il vero responsabile dello scoppio delle epidemie di? La rappresentazione allegorica della ...