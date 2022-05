Perché i russi non radono al suolo l’Azovstal? Capuozzo: “Lì sotto c’è qualcosa…” (Di martedì 10 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Mariupol-1.mp4 La domanda delle domande, dopo l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, è quella che si stanno ponendo tutti gli osservatori internazionali e i giornalisti: per quale motivo Vladimir Putin, usciti i civili, non ha ordinato di radere al suolo tutto per chiudere definitivamente la battaglia contro il Battaglione Azov? Certo stamattina è cominciato l’assalto, come reso noto dal ministero della Difesa di Kiev. Ma non pare essere in programma un bombardamento indiscriminato o, peggio, l’uso di gas. Di speculazioni se ne sono fatte tante. Certo “gasare” in massa i miliziani nazionalisti ucraini con gli occhi del mondo puntati addosso potrebbe essere troppo anche per un autocrate come lui. Chissà, forse tenere in piedi l’Azovstal serve per “ricostruire” dopo una ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 10 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Mariupol-1.mp4 La domanda delle domande, dopo l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, è quella che si stanno ponendo tutti gli osservatori internazionali e i giornalisti: per quale motivo Vladimir Putin, usciti i civili, non ha ordinato di radere altutto per chiudere definitivamente la battaglia contro il Battaglione Azov? Certo stamattina è cominciato l’assalto, come reso noto dal ministero della Difesa di Kiev. Ma non pare essere in programma un bombardamento indiscriminato o, peggio, l’uso di gas. Di speculazioni se ne sono fatte tante. Certo “gasare” in massa i miliziani nazionalisti ucraini con gli occhi del mondo puntati addosso potrebbe essere troppo anche per un autocrate come lui. Chissà, forse tenere in piediserve per “ricostruire” dopo una ...

